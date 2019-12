Telenors Grameenphone får gigantregning

Telenors datterselskap i Bangladesh, Grameenphone, har blitt beordret av høyesterett i Bangladesh til å betale 20 millioner taka, tilsvarende 236 millioner amerikanske dollar, til telekommyndighetene i landet.

Det nye beløpet er ti ganger så stort som det selskapet tidligere godkjente i et forlik mellom partene, skriver The Daily Star, en bangladeshisk nyhetskilde som dekker saken.

I splid med myndighetene

Saken utgjør den seneste utviklingen i den langvarige tvisten mellom Grameenphone og Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BRTC).

Ifølge selskapets advokat, Sharif Bhuiyan, krever BRTC 125,8 millioner taka, eller 1,5 milliarder dollar av Telenor-datteren. Dommen vil ikke løse saken.

«Dommerne i høyesterett sier også i kjennelsen at myndigheten ikke skal fremme nye krav for Grameenphone, men at moratoriet vil løftes dersom Grameenphone ikke betaler 20 milliarder taka innen en tremånedersperiode», skriver Bloomberg News.