Telenor granskes i Pakistan

Det bekrefter sentralbanken i Pakistan til Dagens Næringsliv . Telenor Microfinance Bank hevder at de har blitt svindlet for drøyt 30 millioner kroner.

– SBP er i tett kontakt med banken, og vi har satt i gang en detaljert gjennomgang for å vurdere omfanget av svindelen. SBP har også iverksatt en begrenset inspeksjon for å få en uavhengig evaluering av svindelen, og hvilke skritt ledelsen tar for å sikre at slike hendelser ikke gjentar seg i fremtiden, skriver Abid Qamar, talsperson i State Bank of Pakistan, til DN.

Banken har anmeldt 14 personer, skriver avisen. Telenor mener det har vært et samarbeid mellom personer som har jobbet i banken og folk utenfor, for å gjøre svindel som påvirker både banken og kunder med lån der. Dette skal ha pågått siden vinteren 2017.

Telenor gikk inn i Pakistan i 2004. De har over 40 millioner mobilkunder der.