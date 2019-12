Ericsson vinner 5G-kamp over Huawei på Grønland

Det nasjonale teleselskapet på Grønland bekrefter overfor Ritzau at Ericsson har trukket det lengste strået. Meldingen kommer på en tid da den kinesiske telegiganten sliter i Norden og flere andre land.

I Norge har både Telenor og Telia valgt Ericsson framfor Huawei. Sikkerhetshensyn har inngått i vurderingen.

Kinas ambassadør i Danmark er i flere danske medier beskyldt for å ha truet Færøyene med at en handelsavtale kan glippe, dersom ikke Huawei blir valgt som leverandør av 5G-nettet. Dette avviser ambassadøren på det sterkeste.

Huawei er en av verdens største telegiganter med kunder over hele kloden. Selskapet er ledende innen 5G-teknologi, som er fremtidens mobilnett. De senere år har det imidlertid vokst fram en frykt for at Huawei lekker opplysninger om sine samarbeidsland til den kinesiske stat.

USA har advart mot Huawei og mener det eksisterer en egen kanal for informasjon mellom Huawei og Kinas kommuniststyre. Dette er ikke bevist, men flere vestlige land har valgt å utelukke Huawei fra sine 5G-nettverk.

