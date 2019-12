Telenors aksjonærer forventer svar etter voldsvideo

Hendelsen fant sted for over ett år siden i en filial av Telenor Microfinance Bank i Karachi. De ansatte som banket opp kunden, har fått sparken.

– Dette er et straffbart forhold, noe Telenor også har bekreftet. Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å se på dette. Vi har tillit til at styret tar dette på alvor, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet til Dagens Næringsliv.

Fondet eier 5 prosent av aksjene i teleselskapet, nest største eier etter staten, som eier 53,97 prosent. Houg sier de ikke ble orientert om saken før de leste om det i Dagens Næringsliv torsdag.

– Vi forventer nå at selskapet redegjør for hvilke tiltak de vil sette inn for å forhindre at slike hendelser skjer igjen, sier Houg.

KLP eier 0,9 prosent av aksjene i Telenor. Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, sier til avisen at det er naturlig at de følger opp slike saker med selskaper.

DNB Asset Management, som eier 0,7 prosent av Telenor, sier de også vil vite mer om voldshendelsen.

Kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor uttalte til avisen torsdag at denne konkrete saken og titalls andre saker som ble avdekket i kjølvannet av den, er ferdig undersøkt fra selskapets side.

