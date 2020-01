Selskapets styreformann Eric Xu opplyste tirsdag at Huawei, som er avskåret fra å samarbeide med amerikanske selskaper, vil ende med et overskudd som ligger 18 prosent høyere enn fjoråret. Det forventede resultatet blir på 850 milliarder yuan, om lag 1.070 milliarder norske kroner.

Resultatet er likevel flere milliarder kroner lavere enn hva som ble forventet da selskapet la fram sine budsjetter i januar.

I en beskjed til selskapets ansatte sa Xu at «overlevelse vil være det viktigste målet i 2020». Han sa videre at selskapet må satse alt for å bygge sitt eget økosystem av mobile tjenester for å sikre at de kan opprettholde salget av smarttelefoner i det oversjøiske markedet.

Selv om Huawei er verdensledende på 5G-teknologi og best på pris, har selskapet blitt hardt rammet av sanksjoner begrunnet med mistanke og frykt fra USA og mange andre land om at selskapet står for nær kinesiske myndigheter og dermed kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre land.

Både Norge og Sverige har gitt kontraktene for å bygge ut det nye 5G-nettet til svenske Ericsson etter advarsler fra landenes sikkerhetstjenester. Flere andre land har også strammet inn Huaweis mulighet for å delta i arbeidet med å rulle ut 5G-nett.

(©NTB)