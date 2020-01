Telia begynner utbyggingen av 5G-nettet i Lillestrøm

Lillestrøm er valgt som det første utbyggingsområdet av 5G-nett i Norge. Det ble klart under en næringskonferanse i dag. Det er Telia som er utbygger.

– Vi er glade for å annonsere at startskuddet for utbyggingen av vårt nasjonale 5G-nett gikk i dag, og at Lillestrøm er valgt som første utbyggingsområde, sier Stein-Erik Vellan, administrerende direktør i Telia Norge.

5G-nettverket åpnes kommersielt senere i år i Lillestrøm-området. Telia skal i løpet av 2023 ha klart et nasjonalt 5G-nettverk. Ericsson er samarbeidspartner i prosjektet.

– 5G vil være en viktig bidragsyter for styrke vårt næringslivs konkurranseevne, og bidra til å befeste kommunens posisjon som et digital fyrtårn, sier ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune.