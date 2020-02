Tele2 tror på videre vekst i 2020

Tele2 fikk en justert ebitda på 2.695 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2019, ifølge selskapets kvartalsrapport mandag. På forhånd var det ventet en justert ebitda på 2.600 millioner svenske kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

«Med integreringen av bredbåndsselskapet Com Hem, markerte forrige kvartal slutten på et transformativt år for Tele2. Dette har vært med på å gjøre Tele2 blant verdens smarteste telekom-selskaper», skriver adm. direktør Anders Nilsson i en pressemelding.

Ensifret vekst

Omsetningen ble 7.270 millioner kroner. Det var på forhånd ventet en omsetning på 7.275 millioner kroner.

Tele2 venter at ebitda vil stige med «en mild til høy» ensifret vekst i løpet av 2020, mens driftsinvesteringene er ventet å ligge på mellom 2,5 og 3 milliarder svenske kroner for året, der utbyggingen av 5G ventes i andre halvår, skriver TDN Finans.

Skal spare én milliard svenske kroner

Videre lanserer selskapet et transformasjonsprogram som skal gå over tre år, som skal fremme vekst og resultere i kostnadsbesparinger på minst 1 milliard svenske kroner, opplyses det.

«Integreringen av Com Hem ble gjennomført raskere enn planlagt. Derfor kan vi igangsette transformasjonsprogrammet tidligere og få enda mer moment i veksten» står det i rapporten.