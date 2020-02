Telia lanserer Surfegaranti

Telia Norge lanserer tjenesten Surfegaranti, ifølge en melding onsdag.

«Faller bredbåndsdekningen fra Get ut, får alle Telia-kunder i husstanden gratis ubegrenset surfing på mobilen i 24 timer. Denne «bredbåndsgarantien» gir trygghet og forutsigbarhet for kunden ved for eksempel uvær eller andre hendelser som skader nettforbindelsen inn til hjemmet», skriver Telia.

Tjenesten gjelder personer som har både TV og bredbånd fra Get, i tillegg til ett eller flere privatabonnement fra Telia, i samme husholdning.

– Vi er fremdeles bare i starten av denne reisen hvor vi går fra å være et tradisjonelt mobilselskap til å bli et moderne teknologiselskap. Vi skal levere opplevelser og digitale tjenester som gjør hverdagen enklere og morsommere for kundene våre. Surfegaranti er ett skritt på veien, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en kommentar.