Telenor med oppdatert strategi – slik vil de vokse

Telenor har nå lagt frem finansielle ambisjoner om abonnements- og trafikkvekst på 0-2 prosent per år, netto kostnadsreduksjoner på 1-3 prosent per år, samt driftsmessige investeringer som andel av inntekter på rundt 15 prosent, opplyses det i en børsmelding i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag.

Ambisjonene er for årene 2020-2022.

Telenor skriver også at de tar sikte på en solid balanse, og at normalisert fri kontantstrøm skal dekke ordinært utbytte.

Utbyttepolitikken og ambisjon på gjeldsgrad opprettholdes med år over år vekst i ordinært utbytte per aksje, og en nettogjeld til EBITDA i intervallet 1,8-2,3x.

Karbonavtrykk

– Den oppdaterte strategien vi presenterer i dag er en videreføring med ekstra fokus på inntektsfornyelse og vekst, modernisering og ansvarlig virksomhet. Veksten fremover forventes å være drevet av solide vekstmuligheter i Asia og etterspørsel etter tjenester i Norden, sier Telenor-sjef Sigve Brekke i en kommentar.

Han mener selskapet ligger langt fremme når det gjelder effektiv drift av nettverk, men at det fortsatt er et stort potensiale for forbedringer.

– Samtidig er vi bevisste på vårt ansvar og mulighet til å påvirke omgivelsene vi opererer i. Derfor presenterer vi i dag ambisiøse målsettinger for å redusere Telenors karbonavtrykk mot et karbonnøytral nordisk operasjon, samt en 50 prosent reduksjon i de asiatiske operasjonene innen utgangen av 2030, sier Brekke.