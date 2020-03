Telenor varsler nedbemanninger og kostnadskutt for å opprettholde bunnlinjen

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor var klar under selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag:

– Vi har levert på guidingen vår de seneste årene, og det skal vi fortsette med, sa han til investorer, analytikere og et samlet pressekorps.

– Men vi må likevel effektivisere mer, sier finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup, og peker mot kostnadsbasen på 35 milliarder kroner.

Målet er å redusere kostnadene med 1 til 3 prosent frem mot 2020.

Skal nedbemanne

Omtrent 30 prosent av selskapets totale kostnader på 35 milliarder er knyttet til lønnskostnader, eller drøye 10 milliarder kroner.

Og dersom Telenor nå gjennomfører det planlagte kostnadskuttet på 1 milliard kroner innen organisasjonen, vil det innebære å redusere 15 prosent av alle fulltidsstillinger i konsernet.

– I tillegg vil vi optimalisere porteføljen vår, både i Norden og i Asia, sier Rostrup.

Rostrup forventer at det asiatiske markedet vil konsolidere seg i årene som kommer, men kan ikke love at Telenor vil være med på det som eventuelt skjer.

Telenor forsøkte en gigafusjon med Axiata, men denne falt i fisk i fjor.

– Men vi følger med og er klare om noe dukker opp, sier han.

KUTTER KOSTNADER: Finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup i Telenor. Foto: Olav Gram Degnes

Telenor har for øyeblikket totalt 186 millioner abonnenter i ni land.

Kobber ut, fiber inn

Et av stedene Telenor nå skal kutte kostnader, er på kobbernettet, som i løpet av de neste tre årene skal fases ut.

– Ved å erstatte kobber med fiber skal dette kunne redusere kostnadene med 1,2 milliarder kroner, sier markedsdirektør Camilla Amundsen i Telenor Norge fra scenen.

Ved å kutte kobber har Telenor budsjettert med å miste en del kunder, men ambisjonen er å likevel å beholde 60 prosent i fibernettet.

Dette igjen vil senke driftsresultatet før av- og nedskrivninger i et par år, før EBITDA ifølge selskapet skal være på vei opp igjen fra 2022.

– I tillegg skal vi rulle ut 5G, øke kapasiteten på 4G og fortsette utrullingen av både fiber og trådløse nettverk, sier Amundsen.

Slår dette til for full blomst, vil inntektene kun falle marginalt mens kostnadene vil falle mye mer, med det resultat at EBITDA-marginen vil kunne økes i årene som kommer.

Selger eiendommene

Selv om Telenor har en robust balanse, skal selskapet nå også selge unna eiendomsmassen med rundt 85 eiendommer, inkludert hovedkontoret på Fornebu.

– Vi er ikke en eiendomsbesitter, sier finansdirektøren til Finansavisen.

Bruttoinntektene til eiendomsmassen er rundt 400 millioner kroner i året, hvor hovedkontoret står for den største delen.

Telegiganten har også vært stabil med utbyttene de seneste årene, hvor det i tillegg har vært større tilbakekjøpsprogrammer samt et ekstraordinært utbytte i 2019.

– Vi trenger å ha et selskap som er robust og fleksibelt, sier Brekke, som vil foreslå 12 kroner pr. aksje i utbytte, som de to foregående årene.

Og for å kunne ha den fleksibiliteten som er ønskelig for ledelsen, vil det derfor ikke bli tilbakekjøp av aksjer eller et ekstraordinært utbytte i 2020.

Nettogjelden skal ligge i intervallet 1,8 til 2,3x av driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA).

Selskapet har tidligere uttalt en ambisjon om en vekst i ebitda mellom to og fire prosent.

– Og den beholder vi, sier Brekke.