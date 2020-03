Telenor opplever økt trafikk – iverksetter tiltak

Telenor har opplevd en kraftig økning i trafikken siden coronaviruset for alvor ble registrert her i landet, skriver selskapet i en pressemelding. Både mobil- og bredbåndsnettet er dimensjonert til å tåle veksten.

Coronaviruset har ført til at svært mange har hjemmekontor. Universiteter og høgskoler, samt videregående og ungdomsskoler prøver også undervisning over nett. I tillegg vil flere universiteter ha hjemmeeksamen. Det betyr at det er viktig at Telenor har et fungerende og godt telenettverk, siden 80 prosent av Norges trafikk er i Telenors nett.

Har iverksatt tiltak

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at kundene er på nett til enhver tid, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Tiltakene Amundsen viser til er økt kapasitet på flere hundre basestasjoner der selskapet ser at trafikken øker. I tillegg gis det ekstra oppmerksomhet rundt feilsituasjoner.

«Vi har veldig høy oppetid i nettet, men er ekstra oppmerksomme på at utfall i dagens situasjon er ekstra kritisk. Derfor holder vi løpende kontakt med våre entreprenører for å sikre rask feilretting ved utfall», skriver Telenor i pressemeldingen.

Administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, beroliger kundene med at Telenors nett skal tåle veksten.

– Nettet tåler denne ekstra belastningen. Vi er godt rustet for ytterligere vekst også, sier Furberg.