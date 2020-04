Reuters: Nokia forsvarer seg mot fiendtlig oppkjøp

Ifølge Reuters skal en medierapport, publisert av TMT Finance, ha sagt at Nokia jobber med en investeringsbank for å forsvare seg mot et fiendtlig oppkjøp for deler eller hele selskapet. Nokia ønsket ikke å kommentere saken overfor Reuters.

Medierapporten sier at avtalen kan være verdt 17,4 milliarder dollar.

Bloomberg skrev i februar at Nokia undersøkte strategiske alternativer og jobbet med rådgivere for å vurdere potensielle salg av eiendeler eller fusjoner.

USAs justisminister, William Barr, sa også i februar at USA bør kjøpe telekomselskapene Nokia og Ericsson for å ta opp kampen mot kinesiske Huaweis dominans i 5G-markedet. Han mente at USA og allierte land bør kjøpe nok aksjer til å kontrollere minst ett av de to nordiske selskapene.

Nokia-aksjen steg 7,5 prosent på Helsinki-børsen torsdag. Hittil i år har aksjen falt 4,4 prosent, mens den er opp 31,8 prosent den siste måneden.