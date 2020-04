Tele2 leverte til forventningene, men kaster guidingen

Det svenske telekomselskapet Tele2 leverte en justert ebitda på 2.542 millioner svenske kroner for første kvartal inneværende år. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag, melder TDN Direkt.

Omsetningen for selskapet endte på 6.687 millioner svenske kroner.

Estimater fra Infront viser at det på forhånd var ventet en ebitda på 2.602 og en omsetning på 6.758 millioner svenske kroner.

Samtidig kaster Tele2 guidingen for inneværende år grunnet usikkerheten fremover, men opprettholder estimatene på mellomland sikt. Det var egentlig planlagt et ekstraordinært utbytte på 3,50 kroner per aksje, men selskapet har trukket tilbake forslaget.