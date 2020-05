Telenor betalte gebyr etter kritikk for dårlig sikring av kunders mobiltjeneste

Nkom har slått fast at en sårbarhet i systemet for 1,3 millioner kunders talepostkasse gjorde det mulig for uvedkommende å trenge inn og lytte til meldinger eller å endre velkomstmelding, skriver Dagens Næringsliv.

Telenor svarte med at de hadde tatt hånd om problemet og løst det, men Nkom har likevel opprettholdt kritikken. Tilsynet skriver at Telenor var godt kjent med sårbarhetene som utsatte kundene for såkalt spoofing allerede fra 2014, og at selskapet gjennomførte tester for å avdekke slike sårbarheter uten å finne den som nå er avdekket.

– Nkom legger således til grunn at det har foreligget sårbarhet ved talepostkassetjeneste gjennom flere år, slår Nkom fast i et brev til Telenor.

Administrerende direktør Petter Børre Furberg i Telenor Norge sier til avisen at Telenor straks gjorde umiddelbare tiltak for å fjerne sårbarheten da de ble gjort oppmerksom på faren. Da Nkom varslet om at Telenor ville bli ilagt 1,5 millioner kroner i gebyr i saken, protesterte selskapet, men har senere betalt gebyret.

– Vi har protestert, og er ikke blitt hørt. Da føler vi at vi bør la saken ligge, sier Furberg til Dagens Næringsliv.

