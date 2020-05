Telenor sier opp 130 ansatte i Norge

Telenor kutter 130 stillinger i Norge. Det ble meldt på et allmøte på torsdag, skriver E24.

I mars ble det meldt at 170 ansatte i Norge ville miste jobben. Men på grunn usikkerheten som fulgte med coronaviruset ble det utsatt, frem til nå.

Adm. direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, sier til E24 at nå som restriksjonene i samfunnet er i ferd med å bli lettet og veiledere for hvordan selskap skal kunne sikre gode standarder for smittevern, kan omstillingsprosessen fortsette.