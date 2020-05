Telenor-datter må betale milliardbeløp i Bangladesh

Telenors datterselskap, Grameenphone, vil betale 10 milliarder bangladeshiske taka (BDT), ca. 1,2 milliarder kroner, i depositum til bangladeshiske telemyndigheter. Depositumet skal være betalt innen utgangen av mai, skriver TDN Direkt.

Grameenphone betalte også 1,1 milliarder i depositum i februar , og med den seneste betalingen har selskapet nå betalt inn 2,2 milliarder kroner i depositum til telemyndighetene i Bangladesh.

Depositumet blir betalt som en følge av en skattekrangel Telenors datterselskap har pågående med telemyndighetene i landet. Myndighetene i Bangladesh kom i fjor med et krav på 12,9 milliarder kroner. Telemyndighetene mener at Grameenphone har betalt for lite selskapsskatt, skatt på simkort og for lite moms. Telenor har avvist alle kravene.

Telenor, som er ned litt over 4 prosent på Oslo Børs hittil i år, eier rundt 55 prosent av Grameenphone.