Facebook investerer 57 milliarder i indisk telekomselskap

Facebook har investert 5,7 milliarder dollar, eller omlag 57,1 milliarder kroner, i Jio Platforms forrige måned, ifølge CNBC.

Det er Facebooks største investering siden de kjøpte WhatsApp for 19 milliarder dollar, og gir Facebook en 9,9 prosent eierandel i selskapet.

Flere andre investorer har også lagt penger i milliardklassen på bordet for å ta del i Indias digitale revolusjon.

Stort potensiale

Jio Platforms er eid av Mukesh Ambani, Indias rikeste mann, og hans selskap Reliance Industries.

India representerer en gigantisk mulighet for investorer. Med sine 1,4 milliarder innbyggere og en digital økonomi som er under ekstrem utvikling, er det en potensiell gullgruve.

– Få selskaper har potensiale til å endre et lands digitale økosystem som Jio Platforms gjør i India, sier Henry Kravis, adm. direktør i investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

Redningsaksjon

Bakgrunnen for at Ambani nå forsøker å selge omlag 20 prosent av Jio Platforms, skal være at han ønsker å redde moderselskapet, Reliance Industries, som er tungt eksponert i olje. Selskapet skal ifølge CNBC ha 20 milliarder dollar i gjeld.

Financial Times melder at Saudi-Arabia og Abu Dhabi vurderer å investere i selskapet med omlag henholdsvis 1,5 og 1,2 milliarder dollar.

– Jio tilbyr mobildata tilnærmet gratis og prøver å tjene penger på å selge abonnement til sine egne Netflix- og Spotify-varianter, sier Vishall Gulati, en investor i London-firmaet Draper Esprit.