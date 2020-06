Ice Group innfører bonusprogram for ansatte

Ice Group innfører et bonusprogram for å motivere og beholde de ansatte, og for å øke interessen rundt resultatet gjennom å eie Ice Group-aksjer, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Programmet går over to år og de ansatte kan velge å investere inntil 4 prosent av årlig fastlønn i Ice Group-aksjer én gang i året.

Hvis Ice Group-aksjen overgår STOXX Europe telekomindeks, så vil ansatte som har deltatt i programmet motta bonusaksjer som angitt nedenfor:

10 prosent overprestasjon = 1 bonusaksje

30 prosent overprestasjon = 2 bonusaksjer

50 prosent overprestasjon = 3 bonusaksjer

Registreringsperioden for 2020 stengte 7. juni og totalt ble 101 ansatte med på ordningen. Totalt tegningsbeløp var på 2.954.480 kroner og aksjekursen er basert på den volumveide aksjekursen på Oslo Børs de siste 20 handelsdagene før 25. juni 2020.

Aksjekursen til Ice Group er 15,40 kroner mandag.