Ericsson varsler milliardtap fra 5G-kontrakter i Kina

Ericsson regner med å måtte nedskrive nærmere én milliard svenske kroner på produktbeholdningen i Kina, meldte selskapet mandag.

Ericsson har vunnet 5G-kontrakter fra de tre store operatørene i Kina (China Mobile, China Telecom og China Unicom), og sier at de negative marginene i Kina er en følge av høye startkostnadene for nye produkter.

Gratisprodukter

Ifølge Reuters advarte telekomutstyrsprodusenten allerede ved fremleggelsen av førstekvartalsrapporten om at en økende andel strategiske kontrakter ville skade lønnsomheten i andre kvartal.

En analytiker i JP Morgan skriver i en oppdatering mandag at nedskrivningene sannsynligvis var forbundet med gratisprodukter gitt til de kinesiske teleselskapene, og ikke et virkelig engangsforbruk, skriver Reuters.

Ericsson holder på guidingen sin for 2020 og 2022, og sier at de forventer at utplassingen av 5G i Kina vil lønne seg på lang sikt.