Danske Bank Credit Research positive til sektoren

Danske Bank Credit Research (DBCR) er ifølge en oppdatering positive overfor den nordiske telekomsektoren, ettersom den er ganske motstandsdyktig mot covid-19 og mot en potensiell økonomisk nedtur som kan følge etter, skriver TDN Direkt.

Analytikerne skriver imidlertid videre at de langsiktige trendene forblir noe tøffe med et stagnerende vekstbilde, som blant andre ting har resultert i høy priskonkurranse og forhøyd M&A-aktivitet.

Generelt har nettverksaktiviteten blitt positivt påvirket av pandemiutbruddet, skriver analytikerne, og peker ifølge nyhetsbyrået på at pandemien har understreket hvor essensielt telekomtjenester er, som bør være støttende for investeringer i telekominfrastruktur på lang sikt.

Lignende trend i 2020

Inntektstrenden for de nordiske telekommarkedet var flatt i 2019, og DBCR venter en lignende trend i 2020. Banken ser ikke 5G som en inntektsdriver ennå.

Danske Bank Credit Research viser til at Telenor i tidlig 2019 oppdaterte belåningspolitikken for å inkludere en nedre grense på 1,5-2,0x, fra tidligere <2,0x, noe selskapet oppnådde i løpet av året gjennom DNA-oppkjøpet kombinert med aksjonærgodtgjørelse.

På Telenors nåværende belåningsgrad, mener Danske Bank Credit Research ifølge TDN Direkt at de justerte måltallene for gjeld for både Moody's og S&P er nærme eller i brudd med ratingtriggere på nedsiden for Telenors nåværende rating.

«Samtidig som at Telenors obligasjoner handles på den stramme siden av "TMT A-"-kurven, er vi undervekt på Telenor, ettersom vi ser risiko for negative rating-beslutninger», heter det.