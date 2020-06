Nordmannen Christian Solli Nyborg etablerte Masmovil som selges for minst 54 milliarder kroner

– Den spanske pressen har lenge spekulert i at noen snuser på selskapet, sier Christian Solli Nyborg til Finansavisen.

Sammen med dagens konsernsjef Meinrad «Meini» Spenger i MÁSmóvil startet han i slutten av 2005 det som til nå er den villeste veksthistorien innen telekom i Spania, om ikke i hele verden.

For en drøy uke siden kom nemlig de tre gigantiske PE-fondene Providence, KKR og Cinven med et bud på 22,5 euro pr. aksje. Budet kom med en premie på 20 prosent over sist handlet aksjekurs, og er hele fem ganger høyere enn markedsverdien for fem år siden.

Vi holdt på å gå konkurs seks ganger Christian S. Nyborg, MÁSmóvil

– Spekulasjonene har sirkulert lenge, og det ryktes at andre PE-fond vil gi disse tre kamp om selskapet, sier Nyborg.

Budet prises selskapet til 5 milliarder euro, rundt 54 milliarder norske kroner, inkludert gjeld.

Oljefondet casher inn

Schibsted og Northzone var med på å finansiere oppstarten av MÁSmóvil for over ti år siden. Northzone solgte seg ut allerede etter noen få år i selskapet, mens Schibsted tok gevinst for kun et par år siden.

Det norske Oljefondet eide ved inngangen av året aksjer for 629 millioner kroner, og gitt lik eierandel vil fondet håve inn over 730 millioner for sin aksjepost.

HISTORIE: Dette bildet av Christian S. Nyborg (t.v.) og mangeårig konsernsjef Meinrad «Meini» Spenger i Masmovil ble tatt for mer enn ti år siden. Foto: Andrea Savini

– Og det kan komme et høyere tilbud også, sier Nyborg, som suksessivt hvert år siden 2014 har solgt mesteparten av aksjene sine, når han valgte å gå ut av selskapet for å starte nye prosjekter.

– Men det drypper på klokkeren også, for jeg har ikke solgt absolutt alt. Og jeg har kjøpt litt tilbake igjen for ett år siden, sier han, uten å røpe hvor mange aksjer sitter igjen med.

Kursutviklingen i MÁSmóvil-aksjen siden 2016. Kilde: Yahoo Finance

Nær konkurs seks ganger

Selv om MÁSmóvil til slutt ble en fabelaktig suksess, har ikke veien vært problemfri.

– Vi holdt på å gå konkurs seks ganger, sier Nyborg.

I 2006 gikk dagens konsernsjef og Nyborg selv inn med alle sparepengene sine.

– Lanseringen var i 2008, og vi holdt også på å gå konkurs både før og etter at vi fikk inn venturekapital, sier han.

Den største milepælen kom i 2013, som ble det første året hvor selskapet tjente penger. Inntil den tid måtte «vi slåss for hver kunde».

Milepæler for MÁSmóvil 2006: Etablert

2008: Lanserte tjenesten

2013: Første år med overskudd

2014: Notert på MAB, Spanias «Access-børs»

2016: Kjøpte mobiloperatøren Telia Sonera Spania (3,3 millioner kunder) og Pepephone (0,5 millioner kunder)

2017: Børsnotert

2019: Mer enn 9 millioner kunder, Tatt opp på Ibex 35 i Spania

2020: Bud på 5 milliarder euro

Året etter ble selskapet notert på Access-børsen. I 2016 kjøpte David opp Goliat, da MÁSmóvil kjøpte TeliaSonera i Spania.

– Da gjorde selskapet verdenshistorie, sier Nyborg, og legger til:

– De siste årene har MÁSmóvil vunnet millioner av kunder og grisebanket de store gutta som Vodafone, Orange og Telefonica – til sammen!

I det gode selskap

I 2017 ble selskapet børsnotert, og i juni 2019 ble det tatt opp på den spanske hovedindeksen Ibex 35, som omfatter de 35 største selskapene i landet.

– Det var en gigantisk milepæl, for da kom flere av de amerikanske fondene inn som ikke kjente til MÁSmóvil fra før, sier han.

Den største æren gir han likevel til sin medgründer Meini.

– Selv om det var jeg som først startet alt dette, så har jeg har alltid vært en god nummer to, i tillegg til å ha vært i styret. Dessuten ga jeg meg jo i slutten av 2014, før det tok av, sier Nyborg, og fortsetter:

– Det Meini har fått til de siste årene har definitivt posisjonert ham som en av de aller mest suksessrike toppsjefene innen telekom i hele verden.