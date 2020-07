1,2 MILLIARDER I BOT: Petter-Børre Furberg, adm. direktør i Telenor Norge, er uenig i ESAs vedtak om at Telenor har handlet i strid med EØS' konkurranseregler for å oppnå monopol i privatmarkedet for bredbåndskunder i perioden 2008–2012. Foto: Iván Kverme