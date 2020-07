Telenor-datter forventer negativ vekst i 2020

NEGATIV VEKST: Telenors datterselskap la frem tall for andre kvartal.

Digi, Telenors datterselskap i Malaysia, leverte resultater for andre kvartal tirsdag. Her kommer det frem at selskapet fikk en omsetning på 3,36 milliarder dollar, en økning på 4,2 prosent fra 3,22 milliarder dollar året før.

Driftsresultatet endte på 1,02 milliarder, mens det ble 1,13 milliarder dollar året før.

«Abonnenter og trafikkinntekter i lokal valuta falt med 3,8 prosent, og driftsresultatet opplevde en nedgang på 9 prosent. I løpet av kvartal, ble totale abonnenter redusert med 385.000 til 10,62 millioner», skriver Telenor i en melding.

For hele 2020 forventer selskapet at Digi vil oppleve en negativ vekst, fall i driftsresultatet, og investeringer på samme nivåer som i 2019.