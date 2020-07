Skuffende 2. kvartal for Telenor

Telenor omsatte for 30,9 milliarder kroner i andre kvartal, det er en økning på 15 prosent fra foregående andre kvartal. Analytikerkonsensus lå på 31,15 milliarder kroner.

Driftsresultat før avskrivninger ble 12,96 milliarder kroner, en økning fra 11 milliarder i fjor. Selskapets EBITDA-margin var på 46,4 prosent, mot tidligere 44,7 prosent. Forventet EBITDA var på 13,97 milliarder kroner.

– For 2020 venter vi et lavt ensifret fall i abonnements- og trafikkinntekter og stabil organisk EBITDA. Driftsinvesteringene ventes å utgjøre 13 prosent av driftsinntektene. Vi opprettholder fokus på kostnadsstyring og investeringer for å sørge for en robust kontantstrøm, heter det i kvartalsrapporten.

Videre står det at mobilselskapet ser en gradvis forbedring abonnenter og omsetningsvekst fra mai. Av Telenors enheter i utlandet var det Myanmar som opplevde sterkest vekst på 35,7 prosent i omsetningen. Svakest vekst var i Pakistan hvor omsetningen falt med 6,7 prosent.

Organiske abonnements- og trafikkinntekter falt med 4 prosent, hovedsaklig drevet av fall i inntekter fra abonnementer i Asia.

I går la Telenors datterselskap i Thailand, dtac, frem sterke resultater. Dtacs omsetning hadde en økning på 10 prosent.

Telenor-aksjen er så langt i år ned 3,6 prosent mot hovedindeksen som er ned 10,7 prosent. Konsensuskursmål er 166,78 kroner pr. aksje ifølge Bloomberg. Det tilsvarer en oppside på 10 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Aksjen åpnet ned 3,9 prosent torsdag.

Telenor holder webcast for årets andre kvartal klokken 09:00.

Telenor (Mrd. kr.) 2. kv./20 Est. 2.kv./20 2. kv./19 2019 Driftsinntekter 30,90 31,15 26,92 113,66 Driftsresultat 5,38 6,76 5,34 25,70 Resultat før skatt 5,58 6,49 5,22 20,97 Resultat etter skatt 5,35 3,74 2,70 11,19