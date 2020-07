Solide tall fra Telia, som sier de skal være først med landsdekkende 5G-nett

Telia Norges totale salg økte fra 3.328 millioner kroner andre kvartal i fjor, til 3.349 millioner tilsvarende kvartal i år.

Inntekter fra mobiltjenester ble imidlertid redusert fra andre kvartal 2019 til 2020, fra henholdsvis 1.996 millioner kroner til 1.909 millioner kroner.

– Totalt sett leverer vi et solid økonomisk resultat i en krevende coronatid, det sier adm. direktør Stein-Erik Vellan.

Han viser videre til at Telia har åpnet 5G-nett på Lillestrøm og Groruddalen, og sier at målet er at Telia skal være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett innen utgangen av 2023.