Verizon Communications presterte bedre enn forventning for andre kvartal

Den amerikanske telekomgiganten, Verizon Communications, leverte fredag tallene for andre kvartal. Rapporten viste et justert resultat pr. aksje på 1,18 dollar, sammenlignet med 1,23 dollar pr. aksje for tilsvarende periode i fjor, det meddeler TDN Direkt.

Justert resultat pr. aksje var marginalt bedre enn forventet, som lå på 1,15 dollar pr. aksje.

Driftsinntektene var 30,4 milliarder dollar i kvartalet, ned 5,1 prosent fra fjoråret, mot ventet 29,93 milliarder, det skriver TDN Direkt.