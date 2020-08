Mobilaktøren Chilimobil har gått til motsøksmål mot Telenor for 27 millioner kroner etter at telegiganten saksøkte selskapet for ubetalte regninger.

Dagens Næringsliv melder at partene møtes i Bærum tingrett i september, og at både søksmålet og motsøksmålet skal behandles da.

Chilimobil mener Telenor driver prisjuks etter at sistnevnte satte en avgift på 30 kroner per sim-kort i måneden i 2015. Chilimobil tilbyr ulike typer mobilabonnement og mobilt bredbånd, og en viktig del av deres forretningsmodell har vært å selge billige kontantkort. Da Telenor innførte sim-avgiften i 2015 ble selskapets kontantkortvirksomhet ulønnsom og marginaliserte satsingen. I 2016 byttet Chilimobil partner til Telia.

– Dette er et klassisk tilfelle av marginskvis, der en dominerende aktør presser andre aktører ut av markedet ved å tilby en tjeneste til en pris som er lavere enn kostnaden ved å levere tjenesten, sier administrerende direktør Lars Ryen Mill i Chilimobil til DN.

Telenor avviser at det er grunnlag for kravet og krever selv 9 millioner kroner i ubetalte regninger fra Chilimobil.

