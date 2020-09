Milliardavtale for Samsung

SOLID AVTALE: Samsung Electronics vant kontrakten om å levere kommunikasjonsløsninger for Verizon i USA.

Samsung har vunnet en kontrakt verdt 6,64 milliarder dollar for å levere kommunikasjonsløsninger for Verizon i USA. Avtalen regnes som en stor seier for det sør-koreanske selskapet i neste generasjons 5G-marked, skriver CNBC.

– Med denne siste langsiktige strategiske kontrakten vil vi fortsette å presse grensene for 5G-innovasjon for å forbedre mobile opplevelser for Verizons kunder, heter det i en uttalelse fra Samsung.

Avtalen gjelder fra 30. juni 2020 til 31. desember 2025.

Hjelpsomme sanksjoner

Etter amerikanerens sanksjoner mot Huawei ble innført har Samsungs nettverkavdeling fått betydelig lysere utsikter. Selv om akkurat denne avtalen nok ikke er blitt altfor mye påvirket av sanksjonene, ettersom Verizon-sjef Hans Vestberg var ute i juli ifjor og sa at selskapet ikke brukte noe Huawei-utstyr.

Samsung hadde en markedsandel på 3 prosent av det globale markedet for telekomutstyr i 2019, bak Huawei med 28 prosent, Nokia med 16 prosent, Ericssons 14 prosent , ZTE med 10 prosent og Ciscos 7 prosent, ifølge en markedsundersøkelse gjort av Dell’Oro Group.