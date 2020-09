Ericsson kjøper Cisco-rival

FØRSTE SIDEN 2007: For Ericsson.

FØRSTE SIDEN 2007: For Ericsson. Foto: Bloomberg

Ericsson har inngått et en avtale om oppkjøp av det amerikanske nettverkselskapet Cradlepoint for 1,1 milliarder dollar – tilsvarende 9,95 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Dette blir i så fall den største avtalen Ericsson har gjennomført på over ti år, og vil gi svenskene en mulighet til å koble til enheter som benytter seg av Tingenes internett (IoT) gjennom et 4G- eller 5G-nettverk.

IoT Tingenes internett (Internet of Things – IoT) er et system av sammenhengende databehandlingsenheter, mekaniske og digitale maskiner, objekter, dyr eller mennesker utstyrt med unike identifikatorer.

Disse evner å overføre data over et nettverk uten interaksjon mellom menneske til menneske eller menneske til datamaskin.

– Vi tror dette vil gi kundene våre en sjanse til å generere nye inntektskilder innen virksomhetssegmentet, sier finansdirektør i Ericsson Carl Mellander til Reuters.

Største oppkjøp siden 2007

Cradlepoint, som konkurrerer med blant annet Cisco, selger rutere og en abonnementsbasert trådløs nettverkstjeneste til bedrifter. Cradlepoint omsatte i fjor for 137 millioner dollar, og hadde en bruttomargin på 61 prosent.

Forrige gang Ericsson inngikk et stort oppkjøp var tilbake i 2007, da selskapet kjøpte Redback Networks, en leverandør av nettverksutstyr, for 2,1 milliarder dollar.

Vi har en god prosess der vi kontinuerlig skanner markedet," sa Mellander og beskrev Ericsson som en aktiv, men disiplinert spiller.

Transaksjonen forventes å være avsluttet innen utgangen av dette året, og Ericssons forventer at den nye anskaffelsen vil begynne å bidra til den operative kontantstrømmen fra og med 2022.

Ericsson-konsernets økonomiske mål for 2022 forblir uendret. Svenskene hevet vekstanslagene sine for 5G-abonnementer i sommer etter at markedet i Kina vokste raskere enn ventet.