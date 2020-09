Vipps skal forenkle SMS-betaling - inngår samarbeid med LINK Mobility

Betalingsappen Vipps inngår samarbeid med LINK Mobility for å gjøre SMS-betaling lettere ved å flytte kjøp som blir belastet mobilregningen over på Vipps, melder selskapet i en pressemelding fredag.

– Vi bygger en bro mellom tradisjonelle sms’er og dagens mobilbetalinger, og gir folk mulighet til å bruke Vipps i enda flere situasjoner. For mange virksomheter er SMS en effektiv kommuniksajonskanal som når ut til folk umiddelbart. Ved å koble på Vipps, får over 3,7 millioner Vippsere bedre kontroll over alle sine kjøp gjennom den samme enkle måten å betale på som de er vant med, uttaler Vegar Heir i Vipps i pressemeldingen.

Det skal også skapes et tydeligere skille mellom jobb og privat bruk, siden beløpet kan trekkes rett fra de ansattes kort. En del bedrifter sperrer for SMS-betalinger på abonnementer, men ingen sperrer for Vipps, og dermed vil tjenesten vil bidra til økt bruk, hevder Vipps.

– Vipps er betydelig billigere enn tradisjonell SMS-betaling hvor prisene er opp til 80 prosent billigere pr. transaksjon. I tillegg kan det ta til 45 dager før utbetalingen finner sted. Med den nye løsningen vil oppgjør skje fortløpende. Bedriftene får en mer kostnadseffektiv løsning med raskere oppgjør. Dette bidrar til bedre likviditet for bedriftene, sier Ina Rasmussen i LINK Mobility.

LINK Mobility er Europas ledende leverandør innen mobilkommunikasjon, mens Vipps eies av 110 norske banker og tilbyr et bredt utvalg løsninger innen betaling og elektronisk ID. Over 80 prosent av Norges befolkning er Vippsere.