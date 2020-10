En rekke Telenor-kunder har problemer med å få ringt ved 12-tiden mandag. Det bekrefter Telenor i en Twitter-melding.

«En del Telenor-kunder har problemer med å ringe ut i enkelte deler av landet. Våre tekniske miljøer jobber på spreng for å kartlegge og rette feilen. Vi beklager for ulempene det medfører for våre kunder», skriver Telenor.

Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta før alt fungerer som det skal.