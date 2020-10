DNB-analytiker er positiv til at Telenor gjør nye oppkjøp i Norden

– En konsolidering i Danmark har vært et ønske i mange år fra bransjen, mens en konsolidering av Sverige ikke har vært en prioritering i samme grad, sier Frank Maaø i DNB Markets til Finansavisen.

Selv har han i mange år ment at den optimale konsoliderings-transaksjonen i Norden vil være at Telenor kjøper Tre i Skandinavia, men under de rette forutsetningene.

– Dersom eierne av Tre ikke er for grådige på pris og dersom EU tar til vettet og godkjenner konsolidering uten å kreve at man legger til rette for en nykommer så mener jeg det ligger til rette for være en kjempe-deal, sier han.

Ifølge det svenske bransjenettstedet Telekomnyheterna er Telenor i forhandlinger med selskapet Tre i både Danmark og Sverige om oppkjøp.

– Vi ikke kommenterer på rykter og spekulasjoner omkring vår virksomhet, sier informasjonssjef Tormod Sandsto i Telenor.

Fire grunner

Den ene grunnen til at Maaø er positiv til konsolidering er at kostnadssynergiene skal være «enorme».

– Man kan i prinsippet legge ned hele Tre og flytte kundene over på Telenor og Tele2s nettverk, sier han.

Konkurransen i markeder med fire store mobiloperatører som Danmark og Sverige har en tendens til å føre til stadig svakere avkastning på investeringene, i følge Maaø, mens i tre-spiller-markeder er det mulig å få til ikke bare gode priser men også tilstrekkelige investeringer som gir gode nettverkstjenester for forbrukerne.

– Den tredje grunnen er at Telenor er eneste aktør som vil kunne slå to fluer i en smekk ved å konsolidere to land gjennom én transaksjon, sier Maaø, og legger til:

– Telenor vil heller ikke få en for stor markedsandel gjennom å overta den minste aktøren, og ville rangere som nummer to i markedsandel i begge land.

Europa henger etter med 5G

EU-kommisjonens krav stoppet i praksis fusjonen mellom Telia and Telenor i Danmark i 2015, og året etter stoppet EU sammenslåingen mellom Telefonicas britiske virksomhet O2 og Tre i Storbritannia.

– Tidligere i år annullerte EU-domstolen dette vedtaket i en kjennelse, samtidig som den politiske forståelsen har økt for at konsolidering må til for at Europa skal henge med 5G, sier analytikeren.

Samtidig så har Hong-Kong-baserte Hutchison, hovedeieren i Tre Skandinavia, prøvd å konsolidere i land etter land og delvis lykkes med det, kan Maaø informere om.

– I Sverige har de alltid vært krevende med hensyn på pris, men etter så mange år med lavere vekst tror vi de kan ha modnet og at kan være inne for at partene forsøker å fremme en transaksjon for godkjenning i Brussel hos den nye kommisjonen, sier Maaø.