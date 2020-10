Kearney mener toget holder på å gå fra Telenor og Telia

– Telenor og Telia tjener fremdeles mye klart mest som leverandør av infrastrukturtjenester og som plattform, ikke på innhold. Det er på innhold vi tror veksten komme de neste årene, sier Ceyda Atay Haga ved Kearneys Norgeskontor.

Atay Haga har jobbet med telekomselskaper over hele verden, blant i Asia, Australia, Afrika og nå i Norden, og har ingeniørutdanning fra Stanford. Nå har hun gjort en norsk analyse basert på data Kearney har hentet om markedssituasjonen for telekommunikasjonsselskaper og forbrukernes forventninger fra 28 land over hele verden, også omfattende data fra Norge

– Men de har enda ikke greid å omstille seg. Det er ikke gjort i en håndvending, men Telenor og Telia må passe på så toget ikke går ifra dem.

FØLGER TELEKOM TETT: Ceyda Atay Haga ved Kearneys Norgeskontor. Foto: Kearney

Infrastruktur

For veksten kommer innen innhold, spår Kearney. Dette er noe også teleselskapene har sett, og det har det ikke skortet på forsøkene de siste årene.

–Telenor og Telia har forsøkt å flytte seg til innholdsegmentet tidligere. Dyre sportsrettigheter, Tidal, Comoyo, Startsiden.no, A-pressen og TV 2 er eksempler på dette, sier hun, og fortsetter:

– Nå satser Telenor på T-WE, og Telia har Get – men også her er det den tekniske tilkoblingen, ikke tilgangen til innholdet, som utgjør verdien for kunden.

– Tross alle innholdssatsninger handler det fortsatt om infrastruktur, sier Haga.

Telekomselskaper som South Korea Telecom og Telefonica har klart å få en dominerende markedsposisjon ved å lage innhold på lokalt språk i stor skala, nevner hun.

Kearney ser den opphetede kampen om TV-kundene mellom Telia på den ene siden, og Discovery og Tv2 på den andre siden som en del av dette bildet.

– I løpet av det siste året har vi sett denne kampen om innholdet tilspisse seg. Telia har gjennom Get gått i klinsj med sine to viktigste content-leverandører, først Discovery, så TV 2. Det handler lite om å skyve på kortsiktige kroner og ører, men mer om hvem som spiller hovedrollen i verdikjeden – den som leverer plattformen og infrastrukturen, eller den som leverer innholdet?, spør hun retorisk.

Telegigantene vil svette enda mer

Kearney nevner at Telenor og Telia nå møter behov for økende nettinvesteringer, spesielt 5G, og et omfattende vedlikehold på 4G, samtidig som inntektene pr. bruker og tjeneste går ned.

– 48 prosent av forbrukerne sier at de ikke vil kjøpe tele– og internettjenester fra et telekommunikasjonselskap hvis det er andre alternativer. De kan heller tenke seg å kjøpe fra et medieselskap, utstyrsprodusent eller til og med fra Siri eller Google-assistenten.

– Å lykkes med innholdssatsninger blir det enda viktigere. Samtidig er konkurransen i innholdsmarkedet knallhard. Aktører som Netflix, Apple, Disney og snart Amazon har enorme ressurser.



– Hva bør de gjøre?

– Veien fremover for store og små telekom-leverandører er å samarbeide med eller investere i selskaper som er bedre i stand til å innovere og akseptere at operatørene vil tilby tilkobling.

Hvem vinner?

Kearney forventer sterkest vekst innen lydbøker, e-utdanning og e-sport.

– Vi ser at det norske markedet har et stort vekstpotensial. Det er litt ulike grunner til dette. Hvis de norske forlagenes monopol på e-boktjenester forsvinner er markedet kjempestort. Har ser vi jo også at Amazon er på vei inn, sier Haga.

– Innen e-læring er det få større norske tjenester, men en rekke engelskspråklige. Å betale for slike tjenester er – på grunn av eksponering fra USA og ikke minst Covid19 – blitt langt vanligere.

Taperne blir ifølge Kearney de som satser alt i mettede innholdsarenaer.

– Innen TV- og musikkstrømming er det mye mindre plass. Vi vet ikke helt hva som vil slå an, men å satse her er nærmest dødfødt med den ekstremt sterke posisjonen til de etablerte aktørene i markedet.



– Når det gjelder inntektsgenerering, ønsker avanserte norske brukere (omtrent 25 prosent av husholdningene som er klassifisert som "Digital Pros") høyere kvalitet og er klare til å betale premie for en bredere portefølje og tilgang til det nyeste og eksklusive innholdet, sier hun.