Telia selger Telia Carrier for milliardbeløp

Telia har blitt enige med Polhem Infra om salget av Telia Carrier for 9.450 millioner svenske kroner, melder TDN Direkt.

Styret i Telia har videre bestemt seg for å foreslå et tilleggsutbytte på 0,65 svenske kroner for 2019.

Telia vil samtidig inngå et langsiktig strategisk partnerskap med Telia Carrier.

Tilleggsutbytte vil gjøre at det totale utbyttet for 2019 blir på 2,45 svenske kroner som initialt foreslått i januar i år.