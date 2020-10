Ice-kreditor har levert stevning til Oslo tingrett

Hedgefondet GoldenTree Asset Management mener Ice Group er i brudd med avtalen for et lån tilsvarende 1,3 milliarder kroner, og sendte i september et søksmålsvarsel.

Ifølge en børsmelding tirsdag har GoldenTree nå levert inn en stevning til Oslo tingrett for å få vurdert om låneavtalen har blitt brutt 14 ganger siden 2017 (hvorav syv går på at GoldenTree ikke har blitt informert om de påståtte bruddene), og at fondet har krav på fem prosent strafferente for hvert brudd.

Ifølge GoldenTree innebærer dette at påløpte renter det siste året (per 30. september) er oppe i over 137 millioner dollar.

Ice er kraftig uenig i at lånebetingelsene har blitt brutt, og mener GoldenTree egentlig ønsker å fremskynde tilbakebetalingen. I en tidligere respons har selskapet uttalt at det vil refinansiere «når selskapet mener det er riktig».

Les mer her.