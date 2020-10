Analytikerne venter solid Telenor-opptur

I snitt tror analytikerne på en EBITDA på 14,1 milliarder kroner, av en omsetning på 30,3 milliarder kroner fra Telenor . Til sammenligning hadde Telenor en EBITDA på 13,1 milliarder kroner, av en omsetning på 28,4 milliarder kroner samme tid i fjor.

Det ventes at driftsresultatet stiger fra 6,7 til 7,1 milliarder kroner. Resultat før skatt spås å bli 6,4 milliarder, opp fra 3,9 milliarder i fjorårets tredje kvartal. Resultat etter skatt antas å komme inn på 3,9 milliarder kroner, mot en nedtur på 0,7 milliarder sist år. Resultat pr. aksje ventes å bli 2,79 kroner i pluss, mot minus 0,47 kroner i minus i fjor.

For helåret 2020 tror analytikere at Telenor vil utbetale et utbytte på 8,98 kroner pr. aksje. Av åtte analytikere sier fire kjøp, mens fire sier hold. Gjennomsnittlig kursmål er 172 kroner.

Deltagere: ABG Sundal Collier, Danske Bank Markets, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, Nordea Markets, SEB Equities og Societe Generale