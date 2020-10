Vipps lanserer eget mobilabonnement med evig data rollover

Elisabeth Haug, sjef i Vipps Mobil, og produktsjef for Vipps mobil Tonje Foss Kløve. Foto: Vipps

Vipps lanserer et eget mobilabonnement til sine 3,8 millioner brukere. De får nå muligheten til å prøve verdens første mobilapponnement, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Vipps mobilapponnement rulles nå gradvis ut til alle brukerne over 15 år i appen. Det er der man både bestiller og administrerer apponnementet sitt. Det er bare ett apponnement, men med to ulike moduser, som gjør at man får datamengde tilpasset sitt behov.

– Vipps er jo allerede en app de fleste har, så da får man samlet mer på ett sted uten å måtte laste ned unødvendige apper, sier Elisabeth Haug, sjef i Vipps mobil.

Betalingsappen innfører også evig data rollover i abonnementet.

− Vi har ingen utløpsdato på gigabytes. Det du ikke bruker en måned tar du med deg videre så lenge du har mobilapponnementet, og du kan bruke de når du vil i Norge, sier Haug.