Telenor mer enn innfridde forventningene

Telenor la frem tredje kvartal onsdag og overrasket med et monsterresultat langt over analytikernes forventninger. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, tillot seg dermed å åpne børsmeldingen for kvartalsresultatet slik:

«Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen.»

Sterkt over hele linjen

Ifølge Telenor rapporterte Norden sterke resultater i kvartalet.

– Jeg er spesielt fornøyd med kundeveksten i Finland, Danmark og Sverige, sier Brekke.

Telenor fremhever også Norge, som ifølge børsmeldingen «leverer en unik kombinasjon av innovasjon og modernisering til sine kunder, og opplever god vekst på nye hastighetsbaserte abonnement.»

I Asia viser også Pakistan og Bangladesh kundevekst, ifølge børsmeldingen, men Telenor påvirkes av coronapandemien.

– Vi ser fortsatt effekten av Covid-19 på våre operasjoner, hovedsakelig i Thailand og Malaysia. I Thailand fortsetter inntektsbortfallet fra redusert turisme, mens vi i Malaysia opplever økt konkurranse. I Myanmar påvirkes kundebasen av den pågående ID-registreringen tilknyttet SIM-kort, fortsetter Brekke.

Monsterresultat

Nedgangen i roaming-aktivitet og lavere salg i Asia førte til en reduksjon i abonnements- og trafikkinntekter på 2 prosent i kvartalet. På tross av inntektsbortfallet, bidro 8 prosent lavere driftskostnader til en positiv EBITDA-utvikling på 4 prosent, og fri kontantstrøm på 4 milliarder kroner.

Telenor har også tidligere vist en enorm innhenting nettopp gjennom å kutte kostnader for å bedre resultatene.

Telekomgiganten oppnådde dermed en rekordhøy EBITDA på 15,3 milliarder kroner i kvartalet, skyhøyt over analytikerens forventninger på 14,1 milliarder – til tross for en omsetning på 30 milliarder, som var 300 millioner lavere enn forventningene.

EBITDA-resultatet vokste dermed også med 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Telenor (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 30.005 28.424 EBITDA 15.323 12.992 Driftsresultat 8.191 6.720 Resultat før skatt 7.622 3.917 Resultat etter skatt 5.449 163 Oslo Børs

Driftsresultatet kom inn på 8,2 milliarder kroner, opp fra 6,7 milliarder i fjor, og langt over analytikernes forventninger om 7,1 milliarder.

Den kraftige forbedringen på bunnlinjen med 5,2 milliarder kroner, skyldes hoppet i driftsresultatet på 1,5 milliarder, og en gevinst på 500 millioner fra eiendomssalg.

I går etter børsens stengetid ble det også kjent at Telenor har solgt hovedkvarteret på Fornebu til John Fredriksens Norwegian Property for 5 milliarder kroner. De neste 25 årene vil Telenor leie på samme sted.

Høye forventninger fra analytikerne

Før kvartalsfremleggelsen var det allerede høye forventninger fra analytikerne, som Telenor med kvartalsresultatet fløy godt over. På forhånd var det ventet en EBITDA på 14,1 milliarder kroner, av en omsetning på 30,3 milliarder kroner.

Driftsresultatet var ventet å stige fra 6,7 til 7,1 milliarder kroner. For resultat før skatt var det ventet et hopp til 6,4 milliarder, opp fra 3,9 milliarder i fjorårets tredje kvartal. Resultatet etter skatt var ventet å komme inn på 3,9 milliarder kroner, mot 163 millioner i fjor. Analytikeren ventet i snitt et resultat pr. aksje på 2,79 kroner, mot minus 0,47 kroner i fjor.

Kvartalspresentasjonen legges kun frem via webcast

