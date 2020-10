Ericsson knuste forventningene

Ericsson fikk et justert driftsresultat på 9 milliarder svenske kroner, opp fra 6,5 milliarder i samme periode for ett år siden. Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 6,98 milliarder kroner.

Omsetningen endte på 57,5 milliarder kroner, opp 1 prosent, skriver Reuters.

– Selv om pandemien har skadet inntektene for flere av våre kunder, og i noen tilfeller har dette ført til en reduksjon av investeringer, har vi ikke sett noen negativ innvirkning på virksomheten vår, sier konsernsjef Börje Ekholm.

Konsernets bruttomargin, eksklusiv restruktureringskostnader, endte på 43,2 prosent i tredje kvartal. Opp fra 37,8 prosent i samme periode i fjor.

Kina den store driveren

– 5G-utrullingen i Kina var den store driveren i dette kvartalet, sier finansdirektør Carl Mellander til Reuters.

I motsetning til Nokia, har Ericsson vunnet kontrakter fra alle de tre store telekomoperatørene i Kina om å levere radioutstyr til 5G-nett. Dette er imidlertid noe som det er voksende usikkerhet rundt etter at den svenske regjeringen besluttet å stenge ute de kinesiske selskapene Huawei og ZTE fra utbyggingen av 5G-nettverket.

– Vi kommenterer ikke forskjellige lands avgjørelser, men generelt tror vi på fri konkurranse, sier Mellander.

Ifølge Reuters sendte Kinas telekomregulator tirsdag ut en melding om å styrke tilsynet med utenlandsinvesterte teleselskaper i landet. Mens Ericsson kunngjorde onsdag en femårig avtale på flere milliarder kroner med Telia for å oppgradere 4G-nettet i hele Sverige og Estland.