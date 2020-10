AT&T traff planken etter børsnedtur - aksjen stiger

AT&Ts resultat pr. aksje i tredje kvartal kom inn på 0,76 dollar - akkurat slik analytikerne hadde estimert på forhånd. Driftsinntektene var på 42,3 milliarder dollar, mot ventede 41,6 milliarder dollar. På samme tid i fjor hadde AT&T en omsetning på 44,6 milliarder kroner.

Telekomgiganten har hatt det tøft på børs de siste dagene. I går stengte aksjen ned for tiende dag på rad, den verste rekken siden 2002. Før åpningstid torsdag stiger aksjen over 1 prosent.

Utviklingen fant sted etter konkurrenten Verizon slapp tall for tredje kvartal, og til tross for at bransjen har vært mindre påvirket av coronakrisen enn mange andre, var det ikke mye optimisme å spore. Både topp- og bunnlinjen ble redusert, og nyhetene smittet følgelig over på AT&T i går.