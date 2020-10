DNB Markets løfter kursmål for Telenor

Telenor kom onsdag med sine tall for tredje kvartal, som viste en omsetning på mer enn 30 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 15 milliarder, til tross for kundeflukt i enkelte asiatiske land.

Siden har Telenor-aksjen beveget seg smått oppover i kurs på Oslo Børs. Onsdag endte aksjen opp 1,3 prosent, torsdag steg den 0,5 prosent, og fredag fortsetter oppgangen.

Skal man tro DNB Markets, er det ennå mye oppside igjen i Telenor-aksjen.

Meglerhuset har tidligere operert med et kursmål på 180 kroner, men dette er nå justert opp til 185 kroner, ifølge TDN Direkt. Samtidig gjentar DNB Markets en kjøpsanbefaling.

Ifølge nyhetsbyrået peker meglerhuset på positive «summen av delene»-implikasjoner fra Telenors sterke utvikling i Norden. Dette til tross for tilbakegang i Myanmar og en sterkere norsk krone.