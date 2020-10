Nokias nye konsernsjef, Pekka Lundmark, senker guidingen for årsresultatet pr. aksje med 0,02 euro, til 0,23 euro pr. aksje, etter å ha rapportert inn et tredje kvartal som var ganske i tråd med analytikernes forventninger.

– Vi forventer å stabilisere vår økonomiske utvikling i 2021 og levere gradvis forbedring mot vårt langsiktige mål etter det, sier Lundmark.

Nokia kutter også prognosen for driftsmarginen for i år fra 9,5 prosent til 9 prosent, samtidig som de sier at de venter en driftsmargin på mellom 7 og 10 prosent i 2021.

JP Morgan venter at marginene vil bli lavere enn det som er konsensusforventningene på 10,9 prosent for 2021, på grunn av høyere utgifter til forskning og utvikling.

Tapte gigantavtale

I begynnelsen av september tapte Nokia slaget om å levere kommunikasjonsløsninger for Verizon i USA til Samsung, en avtale som er verdt 60 milliarder kroner over fem år.

Og det er ikke den eneste nedturen for Nokia for tiden. For Nokia har ennå ikke klart på vinne noen 5G-radiokontrakter i det kinesiske markedet hvor det er veldig hard konkurranse. Deres nordiske rival Ericsson derimot har vunnet opptil flere kontrakter, og kunne i forrige uke rapportere om en som var over analytikerens forventninger, godt hjulpet av høyere marginer og 5G i Kina.

I 2019 hadde Nokia en markedsandel på 16 prosent av det globale markedet for telekomutstyr, bak Huawei med 28 prosent, men foran Ericssons 14 prosent, ZTE med 10 prosent, Ciscos med 7 prosent og Samsung med 3 prosent.