Nortel venter første handelsdag på Merkur Market 18. november

Telekom-utfordreren Nortel opplyser i en børsmelding onsdag at det forventer at første handelsdag på Merkur Market (Euronext Growth) blir rundt 18. november, altså onsdag om to uker.

SpareBank 1 Markets er med Nortel som finansiell rådgiver i børsnoteringen. Selskapet hentet raskt 75 millioner kroner i en emisjon med tegningskurs på 15,60 kroner pr. aksje. Nortel verdsettes til 150 millioner.

Siden oppstarten i september 2019 har mobilutfordreren, som satser offensivt mot bedriftskunder, vokst hurtig. Selskaper har 3.600 bedriftskunder med 14.000 brukere. Ved utgangen av året skal dette etter planen vokse til 17.000 SIM-kort, før det i 2025 skal være hele 142.000 brukere.

Med en forespeilet omsetning på 40 millioner kroner i 2020, som etter planen økes til 140 millioner i 2021, tror toppsjefen at selskapet kan gi et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger allerede i tredje kvartal i 2021.