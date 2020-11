Rett til topps etter få uker

PANGSTART: Apple iPhone 12 Pro solgte best i oktober, ifølge Telia. Her en Apple-kunde i San Francisco.

PANGSTART: Apple iPhone 12 Pro solgte best i oktober, ifølge Telia. Her en Apple-kunde i San Francisco. Foto: Bloomberg

Selv om telefonen var tilgjengelig for kjøp i bare et par uker, og selv om prisen starter på cirka 13.000 kroner, gikk Apples 5G-nyhet iPhone 12 Pro 5G rett til topps i smarttelefonsalget her til lands i oktober. Det viser nye salgstall fra Telia.

Den noe rimeligere 5G-telefonen iPhone 12 5G, med startpris på rundt 10.000 kroner, var tredje mest solgte smarttelefon, mens den eldre iPhone 11 ble skjøvet ned fra førsteplassen i september til en annenplass.

Apple-dominans

iPhone 11 Pro Max er dessuten skjøvet ned fra annenplassen i september til fjerdeplass nå. Femte- og sjetteplass på Telias salgsoversikt er også Apple-telefoner.

– Ikke overraskende har salget av iPhone 12 og iPhone 12 Pro vært svært bra, slår Håkon Lofthus, kommersiell direktør for Telia Mobil, fast i en melding.

– Apple har en sterk posisjon i Norge, noe vi har sett også ved tidligere lanseringer, legger han til.

Samsung fra syvende

Apple-dominansen stopper på syvendeplassen, som gikk til Samsung Galaxy S20 5G i oktober. Ytterligere tre Samsung-telefoner kompletterer topp ti, ifølge Telia-tallene, inkludert nykommeren Samsung Galaxy S20 FE 5G på niendeplass.

Telia baserer oversikten sin på salgsvolum i selskapets butikker, fra selskapets nettsider og via selskapets kundesenter.