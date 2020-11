DNB Markets kutter kursmålet i Ice etter varsel om søksmål

KRIG: Det ser ut til å kunne bli stormfullt rundt Ice Group i tiden fremover. Her ved adm. direktør Eivind Helgaker.

KRIG: Det ser ut til å kunne bli stormfullt rundt Ice Group i tiden fremover. Her ved adm. direktør Eivind Helgaker. Foto: Iván Kverme

DNB Markets nedjusterer kursmål på Ice Group til 26 kroner fra tidligere 35 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset tror tredjekvartalsresultatene til Ice vil gi investorene noe trygghet rundt driften, samt vise tegn til fortsatt fremgang. Analytikerne mener imidlertid søksmålet til GoldenTree vil påvirke aksjen, i hvert fall til en refinansiering og/eller partene inngår et forlik.

Det brygger opp til storm mellom Ice og GoldenTree.

Amerikanske GoldenTree mener Ice Group bevisst har brutt låneforpliktelsene og skriver i en e-post til Finansavisen at «hvis de tror de kan komme unna med det så insinuerer de nå for sine långivere og andre motparter at de bryter sine avtaler uten konsekvenser.»

Ice Groups finansdirektør Henning Karlsrud mener på sin side det må være «investorer som puster dem i nakken», og henviser til at selskapet har forsøkt å selge deler av lånet i halvannet år, og vil ha pengene tilbake 10 år før forfall.

Utfallet vil bli avgjørende for aksjens videre utvikling.