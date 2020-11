Telia først ut med trådløst bredbånd med 5G

Telia blir første tilbyder av trådløst bredbånd (FWA) med 5G, ifølge en melding fra selskapet mandag, melder TDN Direkt.

– Vi opplever stor etterspørsel etter trådløst bredbånd over hele landet, og er sikre på at 5G-produktet vil være svært attraktivt for mange, spesielt kobberkunder som nå trenger nytt internett, uttaler Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.