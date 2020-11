(Artikkelen skrives)

Ice Group fikk et driftsresultat på minus 131 millioner kroner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med minus 153 millioner kroner i samme kvartal året før.

Ice Group hadde totale driftsinntekter på 535 millioner kroner i kvartalet, mot 483 millioner kroner i samme periode året før, mens justert EBITDA utgjorde 5 millioner kroner i kvartalet, mot minus 20 millioner kroner året før.

Utgiftene økte i tredje kvartal 2020 sammenlignet med fjoråret, og det var de økte inntektene som sørget for at tapene ble mindre enn i fjor.

Bunnlinjen endte med tap på 232 millioner mot 325 millioner i fjor.

I august aktiverte selskapet et konvertibelt obligasjonslån som ifølge konsernsjef Eivind Helgaker vil sørge for at guidingen for 2020 vil nås.

– Dette er en viktig milepæl for selskapet og lar oss fortsette veksten i Norge, sier Helgaker i rapporten.