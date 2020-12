Kina løfter 5G-prognosene for Ericsson

Ericsson hevet mandag de globale prognosene for 5G-mobilabonnement til 220 millioner innen utgangen av året, etter at veksten i Kina er raskere enn forventet. Det skriver telekomkjempen i sin halvårlige Mobilty Report.

Svenskene har tidligere anslått at det ville være rundt 190 millioner abonnementer ved årsslutt. De forventer at Kina vil stå for 80 prosent av abonnementene i år, skriver Reuters.

1 mrd. med 5G-dekning

Ericsson skriver i rapporten at de mener at samfunnet i løpet av 2020 har tatt et stort sprang mot digitalisering i år på grunn av pandemien. Nærmere 1 milliard mennesker, rundt 15 prosent av verdens befolkning, forventes å ha 5G-dekning innen utgangen av året.

Innen 2027 anslår telekomselskapet at 60 prosent av verdens befolking vil ha 5G-dekning og at det vil være 3,5 milliarder 5G-abonnementer, hvorav de tror at Nord-Amerika vil stå for mesteparten.

Ericsson har vunnet kontrakter fra alle de tre store operatørene i Kina om å levere radioutstyr til 5G-nettverket.