Prøvde å presse svensk minister etter Huawei-utestenging

Ericssons konsernsjef Börje Ekholm prøvde å legge press på den svenske utenrikshandelsministeren Anna Hallberg etter at de kinesiske telekomselskapene ble utestengt. Gjennom en serie med meldinger forsøkte Ekholm å gjennomgå meldingen fra det svenske Post -og teletilsynet om å fjerne selskapene fra eksisterende infrastruktur som brukes til 5G-frekvenser innen januar 2025, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.

Ovenfor Bloomberg bekrefter en talsmann for Ericsson at Ekholm var i kontakt med statsråden.

«Negative konsekvenser»

Hallberg sier derimot til Dagens Nyheter at hun aldri har hatt kontakt med tilsynet, og at hun som minister aldri ville prøvd å påvirke beslutningene til de ulike reguleringsorganene. Hun skal heller ikke ha møtt Ekholm på noe tidspunkt.

Rundt 10 prosent av inntektene til Ericsson kommer fra Kina, og svenskene regnes som Huaweis største konkurrent innen radioutstyr. Kina har tidligere advart om at et forbud kan gi «negative konsekvenser» for svenske selskaper dersom avgjørelsen ikke blir opphevet.

Statsminister Stefan Löfven har sagt at regjeringen støtter tilsynets vurdering.

Ifølge Bloomberg var forbudet fra det svenske Post -og teletilsynet basert på en vurdering fra Sveriges sikkerhetstjenester, som konkluderte med at den kinesiske stats innflytelse over privat sektor fører med seg «sterke insentiver for privateide selskaper å handle i samsvar med statlige mål og strategier».