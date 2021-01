Nortel bytter ut halve styret

Bente Sollid Storehaug og Søren Sundahl er blitt valgt som nye styremedlemmer i telekomutfordreren Nortel . Det opplyser selskapet om i en børsmelding tirsdag.

De nye styremedlemmene erstatter Stian Bang og Christian Pritchard som trer ut av styret.

Om Nortel Nytt mobilselskap som retter seg mot bedriftsmarkedet, hvor Telenor og Telia i dag er de to dominerende aktørene med en samlet markedsandel på 95 prosent.

Selskapet har en avtale om å bruke Telenors nett, noe som sikrer markedets beste dekning. Som første selskap i bedriftsmarkedet tilbyr Nortel grenseløs databruk til en fast lav pris (599 kr. pr. måned).

Målgruppen er bedrifter med mellom 5 og 300 ansatte, som det finnes 73.500 av i Norge.

Selskapet er etablert av Christian Pritchard, som tidligere har startet og ledet Mobitalk (i dag en del av Telia).

På eiersiden er blant andre Christian Pritchard og Røkkes tidligere Aker-sjef Leif-Arne Langøy.

INN: Bente Sollid Storehaug. Foto: Privat

Bente Sollid Storehaug er grunnleggeren av Digital Hverdag, som med navnet Cell Network ble børsnotert i Stockholm på slutten av 90-tallet. I dag heter selskapet Bouvet . Storehaug har hatt over 40 styreverv i norsk næringsliv, og er i dag styreleder for Placewise Group, Vinje Ullvarefabrikk og The Velixio Group. I tillegg har hun styreverv hos Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Polaris Media, Europris og Motor Gruppen.

Søren Sundahl har mer enn 22 års erfaring innen mobil og IT. Han startet sin første virksomhet i 1998, og i 2006 grunnla han Cool Group. I 2015 ble Cool Group solgt til Link Mobility Group . Sundhal fortsatte som storaksjonær i det sammenslåtte selskapet og har siden virket som direktør for M&A i Link Mobility Group.

Etter endringene består styret i Nortel av Arild Hustad som leder, mens Ivar Nesset er ordinært styremedlem sammen med Storehaug og Sundhal.